'TSMC zal in 2020 eerste 5nm-chips leveren voor Apples iPhones'

TSMC zal naar verluidt in 2020 de eerste commerciële, op een 5nm-productieproces gebakken chips aan klanten leveren. Apple zou als eerste partij orders plaatsten voor chips op basis van de 5nm-node. Vermoedelijk zijn die chips bestemd zijn voor de in 2020 uit te brengen iPhones.

Bronnen binnen de Taiwanese techindustrie melden aan DigiTimes dat TSMC goed op weg is om het 5nm-procedé in 2020 op te schalen naar volume production. Dat zou in de eerste helft van 2020 moeten gebeuren. De eerste chips op basis van het 5nm-productieprocedé moeten in dat jaar aan klanten kunnen worden geleverd. Eerder werd al duidelijk dat de zogeheten risk production voor 5nm in het tweede kwartaal van dit jaar moet beginnen.

De eerste klant zou Apple zijn, die de 5nm-chips zou gebruiken voor de in 2020 uit te brengen iPhones. Vermoedelijk gaat het bij Apple om de A14-soc, de opvolger van de A13. De Laatstgenoemde chip zal moet verschijnen in de dit jaar uit te brengen iPhones. De A13 wordt naar verluidt nog gemaakt op basis van de bestaande 7nm-node.

De Taiwanese fabrikant maakt momenteel voor het 7nm-procedé nog gebruik van machines voor immersielithografie, maar naar verwachting komt daar in maart verandering in. Dan zou het bedrijf beginnen met de volume production van de CLN7FF+-node. Bij deze tweede generatie van de productie voor 7nm-chips zal TSMC euv-machines van ASML inzetten.

Bij het 5nm-procedé gebruikt TSMC ook euv-machines van ASML, waarbij de techniek gebruikt wordt voor maximaal veertien lagen bij de chipproductie. Ten opzichte van de 7nm-node zou dat chips moeten opleveren die 17,7 procent sneller zijn.