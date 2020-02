Analist: Apple brengt volgend jaar Macs uit met ARM-processors

Volgens analist Ming-Chi Kuo brengt Apple binnen twaalf tot achttien maanden zijn eerste Macs uit met een eigen ARM-processor. Het zou gaan om een chip die op 5nm wordt gemaakt. Het is nog niet duidelijk in welk product de eigen processor eerst komt.

Naar verwachting zal Apple dit jaar de eerste op 5nm gemaakte A-socs gebruiken in nieuwe iPhones en iPads. Vanaf 2021 moet een variant daarvan verschijnen in een Mac. Het rapport van Apple-analist Kuo vermeldt volgens 9to5mac niet over welk product het precies gaat. Eerder werd aangenomen dat Apple zou beginnen met het gebruik van een ARM-processor in relatief goedkope producten. Een laptop als de MacBook Air lijkt daarmee een goede kandidaat.

De overstap van de huidige Intel x86-processors naar ARM betekent dat ontwikkelaars hun macOS-software moeten aanpassen. Misschien geeft Apple daarom al eerder informatie aan ontwikkelaars over de komst van Macs met ARM-hardware. Toen Apple overstapte van PowerPC naar Intel, gaf het bedrijf ontwikkelaars daar een half jaar van tevoren informatie over, zegt ontwikkelaar Steve Troughton-Smith.

Apple maakt sinds 2010 eigen ARM-chips voor zijn iPhones en iPads, en heeft een team van vooraanstaande processorontwerpers in dienst. Geruchten over de komst van Macs met ARM-hardware zijn er al jaren. Analist Kuo had het daar in 2018 voor het eerst over; hij zei toen dat de producten twee of drie jaar later zouden komen.