Apple stapt over op ARM-chips voor Mac en wil transitie in twee jaar afronden

Apple stapt over op zijn eigen ARM-chips voor Mac-systemen. Daarmee zegt het bedrijf Intel en de x86-architectuur vaarwel. Voor ontwikkelaars is er een Mac mini met A12Z-soc beschikbaar. Eind dit jaar komt er een Mac met ARM-chip voor consumenten.

Welke Mac als eerste een ARM-chip krijgt is nog niet bekend. Het is onduidelijk om het of een pc of laptop gaat. Apple is van plan om zijn complete aanbod van Macs over te zetten naar eigen ARM-chips en gaat daar een nieuwe lijn van processors voor ontwerpen, gebaseerd op de huidige socs. De transitie gaat twee jaar duren. Dat wil zeggen dat binnen twee jaar van alle Macs een versie met ARM-processor moet zijn uitgebracht.

Apple blijft Macs met Intel-hardware de komende jaren ondersteunen en er komen ook nog nieuwe modellen met Intel-cpu's uit, zegt ceo Tim Cook. MacOS 11 Big Sur krijgt ondersteuning voor de ARM-hardware, maar zal ook nog op x86-systemen draaien.

Tijdens zijn WWDC-conferentie demonstreerde Apple macOS 11 Big Sur draaiende op een A12Z-soc, die ook in de iPad Pro zit. De soc is in het testsysteem gecombineerd met 16GB geheugen. Diezelfde hardware komt beschikbaar voor ontwikkelaars in de vorm van de Developer Transition Kit. Dat systeem draait macOS 11 Big Sur en wordt vanaf deze week in bruikleen gestuurd naar ontwikkelaars. Deelname aan dit Universal App Quick Start Program kost 500 dollar.

Apple heeft al zijn eigen apps geschikt gemaakt om te draaien op de ARM-architectuur, inclusief Final Cut Pro en Logic Pro. Ook werkt Apple samen met Microsoft en Adobe aan het omzetten van hun software. Microsoft heeft zijn Office-pakket geschikt gemaakt, Apple toonde daarvan Word, Excel en PowerPoint op het Mac-systeem met A12Z-soc. Adobe vertaalt zijn Creative Cloud-pakket en daarvan toonde Apple demonstraties met Lightroom en Photoshop.

Door de overstap naar de ARM-architectuur kunnen apps die gemaakt zijn voor iPhones en iPads, native draaien op Macs met de chips. De meeste apps werken volgens Apple zonder aanpassingen en zijn direct beschikbaar via de Mac App Store.

Met macOS 11 Big Sur komt er een nieuwe versie van Xcode uit, waarmee ontwikkelaars hun apps geschikt kunnen maken voor ARM-systemen. Volgens Apple zijn de meeste programma's in enkele dagen om te bouwen. Daarnaast verschijnt de Universal 2-binary, een methode om apps uit te brengen die zowel werken op Intel- als ARM-Macs.

Apple blaast ook zijn emulatiesoftware Rosetta nieuw leven in. Met Rosetta 2 is het mogelijk om x86-applicaties op Macs met ARM-chip te draaien. Apple claimt dat dit met goede prestaties werkt en dat er weinig compatibiliteitsproblemen zijn. Het bedrijf toonde 3d-programma Maya dat via emulatie draaide op het testsysteem en volgens Apple is Rosetta 2 ook geschikt om games te emuleren. Dat werd gedemonstreerd met Shadow of the Tomb Raider. Die game draaide vloeiend in 1080p-resolutie met emulatie, al gaf Apple geen details over de grafische instellingen of framerate.

Verder komen er opties voor virtualisatie om bijvoorbeeld Linux te draaien. Over de mogelijkheid om Windows te draaien met Boot Camp repte Apple niet. Microsoft heeft overigens wel een ARM-versie van Windows 10.

Apple bracht in 2010 zijn eerste product met een in eigen huis ontworpen soc uit. Dat ging om de iPhone 4 met de A4-soc. Twee jaar eerder had Apple chipontwerper P.A. Semi overgenomen. Later lijfde Apple ook Intrinsity in. In de afgelopen jaren heeft Apple zijn ARM-processors steeds meer eigen gemaakt. Aanvankelijk gebruikte Apple de Cortex-cores van Arm, maar sinds 2012 is dat een eigen ontwerp. Sinds 2017 hebben Apple-socs ook een gpu die door het bedrijf zelf is ontworpen.

Het is niet de eerste keer dat Apple voor zijn pc's overstapt naar een andere architectuur. Voor 2006 gebruikte Apple hardware op basis van het PowerPC-platform van IBM en Freescale. In 2005 kondigde Apple de overstap naar de x86-architectuur en Intel-processors aan. Ook dat deed de fabrikant tijdens een WWDC-evenement. Een jaar later verschenen de eerste MacBooks en iMacs met Intel-cpu's. Binnen een jaar werd de transitie van PowerPC naar x86 afgerond en werd de volledige line-up van Apple-pc's vernieuwd met Intel-hardware.

De reden voor de overstap destijds was dat de roadmap van PowerPC er niet rooskleurig uitzag. Intel had op dat moment betere papieren in huis, met name als het ging om prestaties per watt. Ook deze keer geeft Apple dat als voornaamste argument voor de overstap.