AMD introduceert 6W-dualcoreprocessors met Zen-cores voor budgetlaptops

AMD introduceert de 3015e en 3020e, dualcoreprocessors die gebaseerd zijn op de Zen-architectuur en op 14nm worden gemaakt. Lenovo brengt in september twee budgetlaptops gericht op scholieren uit met de 3015e. De laptops kosten 219 en 299 dollar.

De zuinige chips zijn gepositioneerd onder de Athlon Gold- en Silver-apu's die AMD begin dit jaar introduceerde. De nieuwe 3015e en 3020e krijgen geen Athlon-benaming mee, AMD geeft ze enkel een nummer. De 'e' achter de naam geeft aan dat het om zuinige cpu's gaat.

Beide processors hebben twee cores en een Vega 3-gpu, maar alleen de 3015e heeft simultaneous multithreading. Opvallend is dat smt ontbreekt bij de hoger gepositioneerde 3020e, maar die heeft een hogere cpu- en gpu-kloksnelheid en kan overweg met sneller ddr4-geheugen.

Processor Cores/threads Kloksnelheid Max. Turbo Gpu Gpu-kloksnelheid Ddr4 Tdp AMD 3015e 2/4 1,2GHz 2,3GHz Vega 3 600MHz 1600 6W AMD 3020e 2/2 1,2GHz 2,6GHz Vega 3 1000MHz 2400 6W Athlon Silver 3050e 2/4 1,4GHz 2,8GHz Vega 3 1000MHz 2400 6W Athlon 300U 2/4 2,4GHz 3,3GHz Vega 3 1000MHz 2400 15W Athlon Silver 3050U 2/2 2,3GHz 3,2Ghz Vega 2 1100MHz 2400 15W Athlon Gold 3150U 2/4 2,4GHz 3,3GHz Vega 3 1000MHz 2400 15W

AMD stelt dat de processors geschikt zijn voor schoollaptops en Lenovo heeft twee modellen aangekondigd die gericht zijn op die markt: de tweede generatie van de Lenovo 100e en 300e. Beide Windows-laptops gebruiken de AMD 3015e-processor. Het 100e-model is een traditionele laptop, de 300e is een convertible met 360-gradenschanier.

De budgetlaptops hebben een 11,6"-scherm met een resolutie van 1366x768 pixels. De Lenovo 100e gebruikt een tn-paneel, de duurdere 300e heeft een scherm met ips-eigenschappen. De laptops hebben 4GB ddr4 en 64GB emmc-opslag. Lenovo brengt de laptops in september uit in de Verenigde Staten voor 219 en 299 dollar. Of de budgetlaptops naar Nederland en België komen, is niet bekend.