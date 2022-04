Dunne Intel Tiger Lake-laptop met Xe-igpu draait Battlefield V op 30fps

Intel toont een teaser van een laptop die is voorzien van een Tiger Lake-cpu. De geïntegreerde Xe-gpu draait Battlefield V op een resolutie van 1920x1080 pixels met high-instellingen en DX11 op 30fps. Tiger Lake is de opvolger van Ice Lake.

Ryan Shrout, werkzaam bij Intel als chief performance strategist, laat in een kort filmpje op Twitter de gameprestaties zien van een prototype van een dunne laptop met Intels nieuwe Tiger Lake-processor. In die processorgeneratie gaat Intel voor het eerst zijn nieuwe Xe-architectuur voor gpu's gebruiken.

In de reacties tonen verschillende gebruikers vergelijkbare tests met andere hardware. Zo deelt Andres Schilling van de Duitse website Hardwareluxx resultaten van Comet Lake- en Ice Lake-cpu's. De Intel Core i7-1065G7 met Gen11-graphics en een tdp van 25W haalt 13,3fps en de Core i7-10710U met Gen9.5-gpu en eveneens een tdp van 25W komt uit op 7,4fps.

TechEphiphany deelt een video met resultaten van een Ryzen 4000-processor. Hij beperkte de tdp van een Ryzen 7 4800HS tot 20W, om zo een Ryzen 7 4700U te simuleren. De framerate in Battlefield V is met 30 tot 50fps hoger, maar er is een combinatie van high- en low-instellingen gebruikt.

Wat de specificaties zijn van de gebruikte Tiger Lake-cpu en op welk tdp deze is ingesteld, is niet bekend. Intel maakte begin dit jaar de eerste details bekend over de Ice Lake-opvolgers. Het gaat wederom om 10nm-processors, maar Intel gebruikt nu een 10nm+-procedé en nieuwe Willow Cove-cores; die zijn sneller geklokt.

Volgens geruchten verschijnen er Tiger lake-cpu's met een geïntegreerde Xe-gpu met maximaal 96 execution units. De huidige Ice Lake-processors hebben in de krachtigste uitvoeringen een Iris Plus-gpu met maximaal 64 eu's.

Intels Xe-architectuur voor videokaarten verschijnt eerst in laptops en in datacenter-gpu's, maar Intel wil later ook losse videokaarten voor desktops uitbrengen. Daarvan toonde Intel begin dit jaar een eerste ontwikkelaarsversie. Het team van Intel dat gpu's maakt, staat onder leiding van Raja Koduri. Hij was voorheen de topman van AMD's Radeon-afdeling.