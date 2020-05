Opnieuw neemt Intel AMD-topman over voor gpu-divisie

Intel heeft Ali Ibrahim in de gelederen opgenomen, een man die dertien jaar bij AMD heeft gewerkt en daar onder andere aan de system-on-a-chips van de Xbox werkte. Ibrahim gaat bij Intels Architecture, Graphics en Software-divisie aan de slag.

Ali Ibrahim is deze maand bij Intel begonnen als vice-president binnen de Intel Architecture, Graphics en Software-groep, en gaat onder andere leiding geven aan de teams voor platformarchitectuur en engineering voor losse gpu's. Het gaat dan om de Xe-gpu's waar Intel aan werkt.

Intel heeft de komst van Ibrahim tegen CRN bevestigd en de fabrikant meldt ook dat dit deel uitmaakt van het werk aan Xe-graphics. Hij vertrok in maart bij AMD en bekleedde daar diverse functies. Zo was hij onder andere als architect verantwoordelijk voor AMD's cloudgaming- en system-on-a-chips-werkzaamheden voor Microsofts Xbox-console, waaronder de Series X. Ook was hij hoofdarchitect voor apu's voor consumentensystemen en leidde hij een team voor socs voor losse gpu's.

In de afgelopen jaren heeft Intel meerdere AMD-veteranen in dienst genomen voor zijn Xe-gpu. Dat begon met de overstap van Raja Korduri in 2017. Die leidde daarvoor de Radeon Technology Group bij AMD. Ook Masooma Bhaiwala maakte de overstap. Zij was bij AMD betrokken bij de ontwikkeling van semicustom gpu's voor consoles en semicustom apu's en asic-ontwerpen. In 2018 haalde Intel Chris Hook binnen, de voormalige marketingdirecteur van AMD. Intel wil verschillende gpu-generaties produceren op basis van de Xe-architectuur die het ontwikkelt, te beginnen met gpu's voor datacenters en supercomputers.