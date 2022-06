Topman achter Intels hardwaredivisie vertrekt bij bedrijf

De chief engineering officer van Intel, Venkata 'Murthy' Renduchintala, vertrekt per 3 augustus bij het bedrijf. Renduchintala was bij Intel verantwoordelijk voor onder meer de 7nm-chipsdivisie. Die divisie wordt nu opengebroken en krijgt leiders die direct rapporteren aan ceo Bob Swan.

Renduchintala had de leiding over de Technology, Systems Architecture and Client Group-divisie. Dit bedrijfsonderdeel was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe en het fabriceren van huidige hardwareproducten. Intel schrijft dat deze divisie nu wordt gesplitst in vijf aparte teams, met leiders die direct onder Intel-ceo Swan komen te vallen. Doordat deze divisie komt te vervallen, zal Renduchintala per 3 augustus bij het bedrijf vertrekken volgens Intel.

Het ontwikkelen van het 7nm- en 5nm-procedé zal vanaf nu onder de nieuwe Technology Development-afdeling vallen, onder leiding van Mike Mayberry. Mayberry werkt 36 jaar bij Intel en gaat later dit jaar met pensioen. De wereldwijde productie zal onder Manufacturing and Operations vallen, die onder leiding van Keyvan Esfarjani komt te staan. De andere drie teams zijn Design Engineering, Supply Chain en Architecture, Software and Graphics.

Een specifieke reden voor het opsplitsen of het vertrek van Renduchintala wordt niet gegeven. Wel zegt het bedrijf met deze stap 'de focus en de verantwoordelijkheid te verbeteren'. Het nieuws komt kort nadat Intel aankondigde problemen te hebben met het nieuwe 7nm-procedé. De eerste 7nm-producten zouden in 2021 uitkomen, dit is nu uitgesteld tot 2022 of 2023. Het bedrijf overweegt daarnaast om de productie van bepaalde 7nm-producten uit te besteden. Renduchintala werkte sinds 2016 voor Intel en werkte voorheen onder meer bij Qualcomm. In juni maakte de senior vice-president en chipontwerper bij Intel Jim Keller bekend te vertrekken bij het bedrijf.