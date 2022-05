Intel stuurt Pentiums en Celerons van Gemini Lake-generatie met pensioen

Intel heeft de Gemini Lake-generatie van Atom-socs van de end-of-life-status voorzien. Het bedrijf kondigde de processors in 2017 aan en bracht deze uit als Celeron- en Pentium Silver-chips in de 4000- en 5000-series.

Intel heeft de laatste fase van ondersteuning voor de Gemini Lake-socs in twee Product Change Notification-documenten aangekondigd. Het gaat om de Celeron N4100, N4000 voor laptops en tablets en de Celeron J4105, J4005 en J4115 voor desktopsystemen. Van deze chips neemt Intel tot 22 januari 2021 bestellingen van fabrikanten aan en uiterlijk 9 juli 2021 vindt de laatste levering plaats.

Ook de Pentium Silver N5000 voor laptops, de Pentium J5005 voor desktops en de Celeron N4000C gaan met pensioen. Tot 23 oktober dit jaar neemt Intel nog bestellingen van deze socs aan en 2 april eindigt de levering.

De Gemini Lake-generatie van Atom-socs verscheen in 2017 als opvolger van Apollo Lake met onder andere meer cachegeheugen. De Celeron- en Pentium-processors zijn in instaplaptops, -tablets en -desktopsystemen te vinden. Inmiddels is er een refresh van Gemini Lake met wat hogere kloksnelheden en ook is de Elkhart Lake-generatie op komst, met Tremont- in plaats van Goldmond Plus-cores en een krachtiger gpu.