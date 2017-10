Intel gaat Kaby Lake-Pentiums als 'Pentium Gold' aanduiden

Intel brengt de Pentium G-processors van de Kaby Lake-generatie samen onder de noemer Pentium Gold. Het bedrijf lijkt daarmee het onderscheid te willen maken met de komende Gemini Lake-Pentiums, die waarschijnlijk als Silver door het leven gaan.

De naamswijziging blijkt uit een Product Change Notification, die Intel naar zijn partnerbedrijven stuurt. In het document wordt beschreven dat de verpakkingen van de Pentium G4560, G4600 en G4620, drie dualcores met HyperThreading van de Kaby Lake-generatie, voortaan van een logo met daarop de tekst 'Pentium Gold' moeten worden voorzien.

De wijziging suggereert dat er ook Pentium Silver-modellen verschijnen en daar zijn inderdaad aanwijzingen voor. Begin deze maand verschenen details over een Pentium N5000, die als Silver werd aangemerkt. Het gaat hierbij om een notebooksoc van de Gemini Lake-generatie. Gemini Lake is de opvolger van Apollo Lake en socs van dit platform zijn bedoeld voor budgetsystemen. Gemini Lake moet wat sneller zijn dan Apollo Lake, met Goldmont Plus-cores en 4MB in plaats van 2MB cache, maar de generatie blijft gebaseerd op het zuinige Atom-platform. Silver moet dan duidelijk maken dat deze Pentiums minder krachtig zijn dan de Gold-modellen.

Intel hanteert bij zijn Xeon-processors voor servers een vergelijkbaar naamschema, met Platinum, Gold, Silver en Bronze. Of er ook Pentiums met andere aanduidingen dan Gold en Silver verschijnen, is nog niet bekend.