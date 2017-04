Door Olaf van Miltenburg, woensdag 26 april 2017 11:39, 27 reacties • Feedback

Intel heeft de modelnummers van 34 komende Xeons vrijgegeven: veertien Platinum- en twintig Gold-processors. Het gaat om de serverprocessors op basis van het Skylake-SP-platform, waarvan de krachtigste modellen volgens eerdere berichten over 28 rekenkernen beschikken.

De lijst met typenamen is verschenen bij de Product Change Notification-database, constateerde Computerbase. Op de lijst staan veertien Platinum-, twintig Gold- en elf Phi-processors van de Xeon-familie. De krachtigste Xeon lijkt de Xeon Platinum 8180 te gaan worden. Deze heeft een kloksnelheid van 2,5GHz en volgens eerdere berichten 28 cores. De Xeon Platinum 8156 is de processor in deze lijn met de hoogste kloksnelheid: 3,6GHz.

Bij de Gold-modellen zijn de 6152-modellen het krachtigst met 22 cores en een kloksnelheid van 2,1GHz; de 6154 met 18 cores heeft een kloksnelheid van 3GHz. Het gaat om de H0-stepping van de chips en uit de naamgeving valt verder op te maken dat er modellen met M- en T-achtervoegsels verschijnen, waarbij de T traditioneel duidt op zuinige versies.

Naast de Platinum- en Gold-Xeons moeten er nog Silver- en Bronze-modellen in de Skylake SP-lijn, ook wel het Purley-platform genoemd, volgen. Deze krijgen namen in achtereenvolgens de 4000- en 3000-serie en worden met respectievelijk tien en minder dan tien cores uitgerust.