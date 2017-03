Door Olaf van Miltenburg, woensdag 29 maart 2017 10:22, 28 reacties • Feedback

Intel heeft tijdens zijn Technology and Manufacturing Day een die-shot getoond van een serverprocessor met 28 cores. Het gaat daarmee waarschijnlijk om een chip van de Skylake-SP-generatie, waarvan modellen met 28 cores als Xeon Platinum moeten verschijnen.

Het gaat niet om een officiële aankondiging van Skylake-SP, maar het die-shot werd volgens Computerbase getoond in een presentatie tijdens de Technology and Manufacturing Day in San Francisco. Op de afbeelding zijn vier rijen van vijf cores en twee rijen van vier cores te zien. De cores zouden elk over 1024KB L2-cache beschikken.

Het middeldste die-shot toont de nieuwe Xeon-processor. Het die-shot links daarvan toont een Xeon Phi-accelerator.

De serverschips van de Skylake-SP-generatie moeten als Xeon Platinum, Gold, Silver en Bronze verschijnen en met de LGA 3647-socket gecombineerd worden. De Xeon Platinum staat bovenaan de ranglijst: deze komen met modelnummers in de 8000-serie uit en gaan over 22 tot en met 28 cores beschikken. De Xeon Gold-chips krijgen 14 tot en met 22 cores en komen met typenummers in de 6000- en 5000-serie uit. De Silver-processors zijn decacores en de Bronze-chips krijgen minder dan tien cores.

De volledige lijst van specificaties verscheen eerder op het forum van AnandTech maar niet bekend is of deze tabel correct is.