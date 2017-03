Door Sander van Voorst, woensdag 29 maart 2017 09:56, 3 reacties • Feedback

Google heeft een nieuwe website in het leven geroepen waarmee het inzicht geeft in de manier waarop het opensourceprojecten aanpakt. Bovendien bevat de site een overzicht van alle publieke projecten van de zoekgigant.

In de aankondiging laat Google weten dat de site verschillende doelen heeft. Zo moet hij duidelijk maken welke programma's er zijn, welke organisaties Google ondersteunt en welke opensourceprojecten het bedrijf heeft gecreëerd. Op de nieuwe site is ook een afdeling te vinden waar geïnteresseerden documentatie kunnen vinden over de manier waarop de onderneming omgaat met dit soort projecten.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de manieren waarop een project in het leven geroepen kan worden. Zo gaat het over onderwerpen als naamgeving, licenties, issue tracking, het uitbrengen van patches en het accepteren van contributies aan projecten. Google claimt zoveel mogelijk interne documentatie openbaar gemaakt te hebben, maar zegt dat bepaalde onderdelen verwijderd zijn.

In het overzicht van Google-opensourceprojecten zijn ongeveer tweeduizend projecten te vinden, waaronder de machine learning-bibliotheek TensorFlow, de programmeertaal Go en het welbekende Android-besturingssysteem.