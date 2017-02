Door Olaf van Miltenburg, donderdag 23 februari 2017 22:03, 10 reacties • Feedback

Technici van Google zijn het opensourceproject Upspin gestart. Hun doel is om tot een mechanisme te komen waarmee consumenten eenvoudig bestanden aan elkaar beschikbaar kunnen maken. Bestandsnamen beginnen met een e-mailadres.

Upspin lijkt op een bestandssysteem, maar bestaat uit een set interfaces, protocollen en componenten waarmee een informatiebeheersysteem gebouwd kan worden, beschrijven de makers. "Het is geen app of webdienst maar een laag of infrastructuur die andere software of diensten kunnen gebruiken om veilige toegang en bestandsdelen te faciliteren", volgens hen.

Gebruikers kunnen bestanden namen geven die begint met hun e-mailadres, gevolgd door een Unix-achtig door slashes gescheiden locatie, zoals ann@example.com/dir/file. Vervolgens kunnen gebruikers die toestemming hebben de bestanden benaderen met Upspin-diensten, via een fuse-bestandssysteem.

Ook de toegang tot dynamische bestanden is mogelijk, evenals het delen van gehele mappen, door middel van het plaatsen van een Access-bestand met daarin de verleende rechten. Daarbij worden verbindingen end-to-end versleuteld. Volgens de technici bevindt het opensourceproject zich nog in een vroeg stadium en is het niet de bedoeling dat dit uitgroeit tot een Google-product.