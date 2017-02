Door Olaf van Miltenburg, donderdag 23 februari 2017 20:46, 8 reacties • Feedback

Op internet zijn afbeeldingen verschenen van de Huawei Watch 2. De smartwatch met Android Wear 2.0 lijkt over een sportief uiterlijk te gaan beschikken en komt in het zwart, oranje en grijs uit, afgaande op de afbeeldingen.

De afbeeldingen van het slimme horloge zijn verschenen op Venture Beat en zijn afkomstig van EVleaks, die vaak vroegtijdig afbeeldingen van mobiele apparaten lekt. Te zien zijn drie versies van de Huawei Watch 2: een in het zwart, een in oranje en een derde in het grijs met spikkels en gele knoppen.

De horloges zien er een stuk sportiever uit dan de eerste generatie van de Huawei Watch. Behouden is het ronde 1,4"-scherm en de afmeting van 42 millimeter. De nieuwe generatie draait echter Android Wear 2.0 en optioneel is er mogelijkheid een simkaart toe te voegen voor lte-connectiviteit, zo kwam bij eerdere geruchten al naar voren. Huawei kondigt de Watch 2 eind deze maand aan tijdens de MWC-telecombeurs in Barcelona.