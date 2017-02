Door Olaf van Miltenburg, maandag 13 februari 2017 16:39, 5 reacties • Feedback

Huawei heeft de komst van de Watch 2 bekendgemaakt. Het bedrijf heeft een uitnodiging online gezet voor de onthulling van de smartwatch, die hoogstwaarschijnlijk Android 2.0 gaat draaien. Details over het slimme horloge zijn er nog niet.

Een topman van Huawei heeft de uitnodiging voor de introductie van de Watch 2 in een bericht op het Chinese Weibo gezet, constateerde Playful Droid. De uitnodiging toont een sporter met de wearable, vergezeld van de tekst 'made for free spirits'. Details van het horloge zijn niet zichtbaar, maar Huawei maakt deze bekend tijdens Mobile World Congress, dat eind deze maand in Barcelona plaatsvindt.

Bij eerdere geruchten werden wel details over de Watch 2 genoemd. Het zou gaan om een horloge met een sportiever uiterlijk dan het huidige model. De uitnodiging met de jogger lijkt hier een indicatie van. Verder zou het gaan om een horloge met een 42mm-behuizing en een 1,4"-scherm, dat verbindingen via lte ondersteunt en een ingebouwde simkaart bevat.