maandag 13 februari 2017

Apple is toegetreden tot het Wireless Power Consortium, het samenwerkingsverband achter de Qi-standaard voor draadloos laden. Dat blijkt uit het feit dat het bedrijf nu als lid staat genoemd op de website. Een week geleden stond Apple nog niet tussen de leden.

Het verschil tussen de huidige website en de versie van een week geleden werd opgemerkt door 9to5 Mac. Daaruit leidt de site af dat het bedrijf uit Cupertino in de tussentijd is toegetreden tot het consortium, dat in totaal 213 leden telt. Daarmee wordt het aannemelijker dat de komende generatie iPhones van draadloos laden gebruik kan maken.

Volgens 9to5 Mac wezen eerdere geruchten erop dat Apple wilde wachten op een techniek om het toestel van een afstand op te laden, maar onlangs verschenen er berichten waaruit op te maken was dat het alsnog ging om laden via inductie. Dat het daadwerkelijk om laden via de Qi-standaard gaat, is daarmee nog niet gezegd. Zo gebruikt het bedrijf de standaard al in zijn Apple Watch, maar in een aangepaste vorm, waarbij geen andere Qi-laders te gebruiken zijn.

Er gaan geruchten dat Apple dit jaar met drie iPhones wil komen, waarvan één exemplaar met een oledscherm. De andere twee modellen zijn mogelijk een 4,7"- en een 5,5"-variant. Bovendien zouden twee modellen hetzelfde ontwerp als de iPhone 7 hebben. Deze geruchten, die afkomstig zijn van het regelmatig betrouwbare Mac Otakara, vermeldden dat er geen sprake zou zijn van draadloos laden in deze twee modellen.