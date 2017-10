Bol.com legt verkoop nep-Apple-opladerkabels aan banden

Bol.com heeft Apple-opladerkabels die niet via een door Apple gecertificeerde partij worden geleverd van zijn website verwijderd na onderzoek van tv-programma Kassa. De nepkabels bleken niet van echt te onderscheiden, en werden via externe partijen verkocht op de website.

Kassa heeft onderzoek gedaan naar een groot aantal Lightning-kabels, waaronder negen stuks die via Bol.com worden verkocht en die lijken op echte Apple-kabels. Het consumentenprogramma schakelde experts in, en die concludeerden dat van de negen modellen er acht nep zijn, en dat deze door de meeste mensen niet van echt zijn te onderscheiden. Deze acht modellen hebben onder andere niet de speciale authenticatiechip die Apple gebruikt om gecertificeerde derde partijen Apple-producten te laten verkopen.

Zonder die chip is het mogelijk dat de accessoire niet functioneert, of dat de accu wordt beschadigd. Gecertificeerde fabrikanten kunnen de chips bij Apple kopen om ze vervolgens in het producten te verwerken. Nepkabels, of niet-gecertificeerde kabels, zijn doorgaans goedkoper te verkrijgen.

In de uitzending zaterdagavond liet Bol.com via pr-manager Marjolein Verkerk weten dat de nepkabels van de webshop zijn verwijderd. Ook is het onderzoek mogelijk aanleiding om de samenwerking met de bedrijven die de nepkabels hebben verkocht, op te zeggen. Klanten die een nepkabel hebben gekocht, kunnen hun geld terugkrijgen.