'Britten verdenken Iran van hack op e-mailverkeer parlement'

Britse inlichtingendiensten vermoeden dat Iran achter een omvangrijke hack zit waarbij het e-mailverkeer van het parlement werd lamgelegd, zo meldt een Britse krant. Iraanse hackers zouden het gemunt hebben op ongeveer 9000 e-mailaccounts.

Dat meldt de Britse krant The Times op basis van een onderzoek van de inlichtingendiensten. Overigens hebben de inlichtingendiensten zelf hier publiekelijk niets over bekendgemaakt. De hack zou afgelopen zomer hebben plaatsgevonden en zich vooral hebben gericht op de e-mailaccounts van parlementariërs. Alhoewel er in totaal ongeveer 9000 e-mailaccounts werden aangevallen, zou er slechts tot een klein deel daadwerkelijk toegang zijn verkregen door de hackers. Onder meer e-mailaccounts van de Britse premier Theresay May waren doelwit.

Aanvankelijk zou de aanval door de Britse inlichtingendiensten zijn toegeschreven aan Rusland, maar uit verder onderzoek zou blijken dat Iraanse staatshackers de inbraakpogingen hebben ondernomen, aldus The Times. Het is naar verluidt de eerste aanval van Iraanse staatshackers op Britse overheidssystemen. Ook zou bij de hack gevoelig materiaal buitgemaakt zijn, al is nog onduidelijk waar het om zou gaan.

In de afgelopen jaren zijn staatshackers van verscheidene landen steeds actiever geworden. Westerse landen zijn geregeld doelwit van aanvallen uit Rusland en China, maar ook andersom worden er hackaanvallen uitgevoerd, waaronder een vermeende recente aanval van de Verenigde Staten op Noord-Korea.