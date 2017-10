'Noord-Korea laat verbinding via Rusland lopen na ddos VS'

Noord-Korea heeft een internettransit toegevoegd aan zijn Chinese verbinding, meldt een onderzoeksbureau. Hiermee zou het land beter bestand zijn tegen onder andere ddos-aanvallen. Volgens de Washington Post voerde de VS afgelopen weekend zulke aanvallen op Noord-Korea uit.

Het is voor het eerst dat Noord-Korea zijn internettransit via Rusland laat lopen, bericht Dyn Research, dat regelmatig bericht over omstandigheden die de prestaties van internetverbindingen op nationaal en internationaal niveau beïnvloeden. Tot nu toe verliep het internetverkeer van en naar Noord-Korea via de connectie van de Noord-Koreaanse provider Star JV met het Chinese China Unicorn. Die verbinding is er sinds 2010, meldt 38North.

Afgelopen weekend voerde het Amerikaanse Cyber Command ddos-aanvallen uit, die gericht waren op het Reconnaissance General Bureau, zoals de Noord-Koreaanse militaire inlichtingendienst wordt genoemd. Onderdeel van deze overheidsdienst zou Bureau 121 zijn, dat zich bezig houdt met internetaanvallen. Zaterdag zou de aanval beëindigd zijn, schrijft de Washington Post. Niet bekend is wat de impact van de aanvallen waren.

Zondag zou Noord-Korea een verbinding via het Russische TransTeleCom hebben toegevoegd. In de grafiek van Dyn is te zien dat de verbinding kort haperde, maar sindsdien via zowel TransTeleCom als China Unicorn verloopt. Volgens 38North ligt er een glasvezelverbinding van Vladivostok naar de grens van Noord-Korea en is de verbinding waarschijnlijk via een spoorbrug bij die grensovergang tot stand gebracht. In het verleden liet Noord-Korea zijn uplink ook via Intelsat lopen, een aanbieder van internet via satellieten.