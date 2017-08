Amerikaanse president Trump verhoogt status van legeronderdeel Cyber Command

De Amerikaanse president Donald Trump heeft bekendgemaakt dat hij de status van het legeronderdeel Cyber Command verhoogt. Daarmee wil hij meer nadruk leggen op de verdediging tegen internetaanvallen.

In een persbericht laat Trump weten dat hij het onderdeel de status heeft gegeven van Unified Combatant Command, waarvan er tot nu toe in totaal negen waren. Die zijn verdeeld in geografische onderdelen of ingedeeld op basis van taak, bijvoorbeeld de European Command en Transportation Command. In de mededeling zegt de president: "De nieuwe Unified Combatant Command moet onze operaties in cyberspace versterken en meer mogelijkheden bieden om de verdediging van ons land te verbeteren."

De maatregel zou er ook voor moeten zorgen dat operaties beter gefinancierd worden en dat ze onder één commandant vallen. Volgens bronnen van Reuters is de actie bedoeld om invloed uit te oefenen op de militaire programma's van tegenstanders als Noord-Korea. Zij voegen daaraan toe dat de maatregel ervoor moet zorgen dat de VS beter terug kan slaan tegen internetaanvallen en dat aanvallen op kritieke infrastructuur ontmoedigd worden.

Bovendien zou de verhoging van de status volgens de bronnen betekenen dat mutually assured destruction, bekend van de nucleaire doctrine, ook gaat gelden op internet. In de mededeling staat dat ook onderzocht wordt of Cyber Command losgetrokken moet worden van de NSA. De twee organisaties hebben allebei hun hoofdkwartier in Fort Meade. Tot nu toe viel Cyber Command onder Strategic Command, maar staat nu op hetzelfde niveau.