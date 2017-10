'235GB data buitgemaakt bij hack op ministerie van Defensie in Zuid-Korea'

Hackers zouden 235GB aan data hebben buitgemaakt bij het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. Volgens een parlementslid gaat het onder andere om een verdedigingsstrategie met de VS en een plan om de Noord-Koreaanse Kim Jong-Un te vermoorden.

Rhee Cheol-Hee, parlementslid en lid van het parlementaire comité voor Defensie, zegt dat tegen het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. De hack zou in september vorig jaar zijn uitgevoerd door Noord-Korea. Het parlementslid beroept zich op bronnen bij het ministerie van Defensie.

Het zou grotendeels onduidelijk zijn welke data er precies in handen is gekomen van de hackers. Van 182GB moet het ministerie nog uitzoeken waar het precies om gaat. Volgens het parlementslid is in ieder geval het operationele plannen met nummers 5015 in handen van de hackers. Dat zou de verdedigingsstrategie van Zuid-Korea en de VS omvatten, tegen een aanval van Noord-Korea. In dit plan zouden ook details staan over een procedure om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un te vermoorden.

Tegen Reuters zegt het Pentagon op de hoogte te zijn van de berichtgeving over de hack. Het Amerikaanse ministerie van Defensie geeft geen inhoudelijke reactie en bevestigt noch ontkent dat er Amerikaanse gegevens gestolen zijn. Een woordvoerder zegt 'vertrouwen te hebben in de veiligheid van de operationele plannen'. Noord-Korea ontkent de hack tegenover Yonhap.