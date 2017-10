Microsoft had in 2014 budgetsmartphone met dunne schermranden in ontwikkeling

Microsoft werkte in 2014 aan een budgetsmartphome met dunne schermranden aan de zijkanten en bovenkant. Het ging om de Lumia 435, die wel uitkwam, maar in een andere vorm. Een prototype van de versie met dunne randen is nu opgedoken.

Windows Central heeft een exemplaar van het prototype weten te bemachtigen. Het zou gaan om een toestel met de codenaam Vela en het had de Lumia 435 moeten worden. Microsoft bracht begin 2015 dat toestel wel uit, maar dat was een heel andere smartphone dan het prototype dat nu is te zien, met veel dikkere schermranden.

Het uitgebrachte model heeft een 4"-scherm met 800x480 pixels, maar het prototype heeft een 5"-scherm met 1280x720 pixels. De Snapdragon 200-soc is wel gelijk. Verder bevat het prototype een 5-megapixelcamera aan de achterkant en een frontcamera die plaatjes schiet in 1280x720 pixels. Het budgettoestel heeft 1GB ram en 4GB opslaggeheugen, dat uitgebreid kan worden met een micro-sd-kaartje. De telefoon draait op Windows Phone 8.1.

Volgens Windows Central zijn de afmetingen van het toestel 126,7x67,8x9,3mm. In combinatie met een 5"-scherm met een 16:9-verhouding betekent dit dat het prototype een screen-to-body ratio heeft van 80 procent. Dat is bijna gelijk aan de Xiaomi Mi Mix 2 en maar iets minder dan de Galaxy S8, die een relatieve schermgrootte van 83 procent heeft.

Lumia 435-prototype. Foto's: Windows Central.

Omdat de schermrand aan de bovenkant zo klein is, verwerkte Microsoft de frontcamera in de 'kin' van het toestel. Xiaomi doet dat ook in de Mi Mix en Mi Mix 2, die vrijwel geen schermrand aan de bovenkant hebben. In 2014 waren er nog vrijwel geen toestellen met dergelijke dunne schermranden. Pas dit jaar zijn dergelijke schermen een trend aan het worden.

Het is niet duidelijk waarom Microsoft het prototype niet verder heeft ontwikkeld. Deze week maakte het bedrijf bekend dat ontwikkelen van nieuwe hardware voor Windows 10 Mobile 'niet de focus' meer heeft. Daarmee lijkt de komst van nieuwe Windows-smartphones uitgesloten.