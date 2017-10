Microsoft gaat door met Insiders-programma voor Windows 10 Mobile

Microsoft gaat voorlopig door met het uitbrengen van nieuwe builds voor gebruikers van een Windows 10 Mobile-smartphone in het Insiders-programma. Dat was onzeker, nadat Microsoft aankondigde dat nieuwe features voor het OS 'niet de focus' hebben.

Diverse Microsoft-medewerkers hebben gezegd dat gebruikers in de toekomst nieuwe builds kunnen verwachten, schrijft All About Windows Phone. Daarbij zouden in het Insiders-programma builds komen voor Redstone 4, de komende Windows 10-update die in maart volgend jaar zou uitkomen.

Het is onbekend welke toestellen precies nog Insider-builds kunnen verwachten, maar Microsoft kondigde wel aan dat het over en sluiten is voor de Lumia 640 en 640 XL, twee van de populairste toestellen die draaiden op het mobiele besturingssysteem. Volgens AAWP kunnen gebruikers van Lumia 950, 950 XL, 650 en 550 nog wel Insider-builds verwachten, ondanks dat de support binnenkort ophoudt. Microsoft heeft reguliere updates voor de 950 en 950 XL beloofd tot december van dit jaar.

Daarnaast zijn er nog andere telefoons die na de Lumia 950 verschenen, zoals de HP Elite X3 en Alcatel Idol 4 Pro en die zitten nog in de periode waarvoor Microsoft ondersteuning heeft beloofd. Microsoft zei enige weken geleden dat het ontwikkelen van nieuwe hardware en features voor zijn mobiele besturingssysteem 'niet de focus' heeft.

In plaats daarvan maakt het apps beschikbaar voor andere platformen en gebruikt het zijn expertise met mobiele ARM-socs om emulatie mogelijk te maken van Win32-apps op laptops met Snapdragon-processors. Die laptops zouden zuiniger moeten zijn dan varianten met x86-processors. Microsoft keert terug naar de desktop en wil op alle apparaten Windows 10 laten draaien, waaronder een nieuwe categorie apparaten die dicht tegen smartphones aan ligt.