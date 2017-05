Door Olaf van Miltenburg, woensdag 31 mei 2017 10:15, 25 reacties • Feedback

Asus, HP en Lenovo zijn de eerste fabrikanten die aan systemen werken die Windows 10 draaien en die van de ARM-socs van Qualcomm voorzien zijn. Het gaat om laptops met embedded sim en gigabit-lte-ondersteuning die Microsoft 'Always Connected' noemt.

De Windows 10-systemen met arm-chips krijgen een continue internetverbinding als er lte-bereik is, zo is de bedoeling van Microsoft. De laptops van Asus, HP en Lenovo met Snapdragon 835-soc en esim verschijnen eind dit jaar. Microsoft voegt in september de mogelijkheid aan Windows 10 toe om op ARM-processors te draaien, waarbij x86-programma's via emulatie kunnen draaien op de systemen. Die mogelijkheid komt naar het OS met het verschijnen van de Fall Creators-update.

Niet alleen de systemen met Snapdragon 835 krijgen esim en gigabit-lte-ondersteuning, maar Microsoft werkt ook met Intel aan 'Always Connected'-pc's. Daarnaast spreekt Microsoft over samenwerking met mobiele providers, maar niet bekend is welke dat zijn. Wel beloven naast Asus, HP en Lenovo ook Xiaomi, Huawei en Vaio met systemen met esim en lte-ondersteuning te komen. De grote afwezigen in het rijtje pc-fabrikanten zijn Dell en Acer.