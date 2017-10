Microsoft: laptops met Snapdragon 835-soc hoef je niet dagelijks op te laden

Microsoft stelt dat komende Windows 10-laptops met de Snapdragon 835-soc van Qualcomm uitblinkers zijn als het gaat om accuduur. Microsoft-medewerker Pete Bernard claimt dat het niet nodig is om een laptop met de soc elke dag op te laden.

Bernard zegt dat de website Trusted Reviews. "Ik neem mijn oplader niet mee. Ik laad eens in de paar dagen op", claimt hij. Volgens hem zal de accuduur veel beter zijn dan bij huidige laptops. Over welk apparaat hij het precies heeft en hoeveel uur hij er dagelijks op werkt, zegt hij niet.

Ook tegenover ZDNet zegt Bernard dat de accuduur van de laptops met Snapdragon 835 uitstekend is. Mensen binnen Microsoft die een apparaat kregen, dachten dat de accumeter niet werkte omdat deze vol bleef, claimt hij: "Het bleek geen bug te zijn, maar gewoon een enorme accuduur". De medewerker van Microsoft deed de uitspraken tijdens een conferentie van Qualcomm in Hong Kong.

Telefoons zoals de OnePlus 5 en HTC U11 met de Snapdragon 835 hebben in de browsetest van Tweakers een accuduur tussen de 7 en 9 uur. Dergelijke toestellen hebben een kleinere accu dan laptops. Omgerekend naar een accu van 38Wh, zoals in de Surface Pro, zou de accuduur dan theoretisch 22 tot 30 uur zijn. Laptops hebben echter een groter scherm, waardoor een directe vergelijking niet is te maken. Het zou echter een indicatie kunnen zijn van de mogelijke accuduur.

Microsoft gaf op de Qualcomm-conferentie ook aan dat de laptops met Snapdragon 835-soc volgens planning eind dit jaar op de markt komen. Volgens Bernard worden ze op het hoofdkantoor van Microsoft in Redmond al op grote schaal dagelijks gebruikt, bij wijze van test.

Eind 2016 kondigde Microsoft aan dat er dergelijke apparaten komen en dat daarvoor een Windows 10-versie wordt gemaakt die compatibel is met ARM-socs. Door middel van emulatie werken x86-programma's ook op de ARM-versie van Windows 10. In mei dit jaar werd bekendgemaakt dat Asus, HP en Lenovo aan laptops en 2-in-1's werken met de soc van Qualcomm. Concrete informatie over de hardware is er nog niet.