HP-website maakt melding van 12"-laptop met Snapdragon 835-soc

HP noemt op zijn supportwebsite enkele specificaties van een 12"-laptop die is uitgerust met een Snapdragon 835-soc. Waarschijnlijk gaat het om een Windows 10-laptop. Microsoft heeft al eerder aangegeven dat nog dit jaar de eerste Windows-laptops met ARM-processor verschijnen.

De Duitse website WinFuture ontdekte dat HP de laptop op zijn website heeft staan. De supportpagina noemt alleen een typenummer of codenaam en enkele globale specs in de titel. Het gaat om de 2US29AV met een SD835, 4GB ram en 128GB-ufs-opslaggeheugen. Ook staat er 12 in de naam, wat waarschijnlijk aangeeft dat het om een 12"-laptop gaat. Het is niet duidelijk wat de schermresolutie is. Volgens WinFuture komt er ook een model met 8GB en 256GB-flashopslag.

Microsoft deed eind oktober uitspraken over komende laptops met Snapdragon 835-soc. Een medewerker zei op een evenement tegenover verschillende media dat het niet nodig is om deze apparaten dagelijks op te laden, omdat de accuduur erg goed is. Ook zei hij dat de apparaten nog dit jaar uitkomen, zoals Microsoft eerder heeft beloofd.

Eind 2016 kondigde Microsoft aan dat er dergelijke apparaten komen en dat daarvoor een Windows 10-versie wordt gemaakt die compatibel is met ARM-socs. Door middel van emulatie werken x86-programma's ook op de ARM-versie van Windows 10. In mei dit jaar werd bekendgemaakt dat Asus, HP en Lenovo aan laptops en 2-in-1's werken met de soc van Qualcomm. Tot nu toe hebben de fabrikanten geen aankondigingen gedaan van deze laptops.