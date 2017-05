Door Arnoud Wokke, vrijdag 12 mei 2017 07:35, 24 reacties • Feedback

Microsoft heeft in een screencast laten zien hoe emulatie van x86-software op Windows 10 met ARM-processors zal gaan werken. De eerste laptops en 2-in-1's met ARM-processors komen voor het einde van het jaar uit, zegt Microsoft.

Microsoft geeft de uitleg in een dertien minuten durende video die het bedrijf tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie Build online heeft gezet. Voor de demonstratie gebruikt Microsoft een testapparaat van Qualcomm, een zwart kastje met daarin een systeem op basis van de Snapdragon 835-soc. Dat is de nieuwste high-end soc van de Amerikaanse processormaker.

Microsoft gebruikt voor de emulatie dezelfde Windows-on-Windows-laag als voor de emulatie van x86-software op 64bit-systemen. Omdat de emulatie van x86 op ARM-processors niet in hardware kan, zoals bij x64-processors, gebruikt Microsoft iets dat het Compiled Hybrid Portable Executables noemt. Dat zijn dll's met daarin ARM-code. Die code slaat het systeem op in het geheugen om snel te kunnen gebruiken. Daarnaast zit er een softwarematige emulator in het systeem.

Alle UWP-apps uit de Windows Store draaien uiteraard native op het ARM-systeem, omdat die onafhankelijk van processorarchitectuur zijn geschreven. Ontwikkelaars van zowel UWP- als x86-software hoeven niets te doen om hun programma's te laten werken op de komende ARM-hardware met Windows 10.

Microsoft noemt het ARM-systeem Windows 10 Pro in de systeemeigenschappen. Het bevat ook functies die in de normale versie van Windows zitten, zoals Hello, Cortana en domeinbeheer. Microsoft kondigde de ARM-versie van Windows 10 in december vorig jaar aan.