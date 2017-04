Door Olaf van Miltenburg, donderdag 20 april 2017 18:49, 14 reacties • Feedback

Microsoft gaat twee keer per jaar featurereleases uitbrengen van Windows 10, telkens in maart en september. Het bedrijf hoopt dat een voorspelbare roadmap het makkelijker maakt voor bedrijven om over te stappen. De komende Redstone 3-update komt daarmee in september.

Microsoft laat de updatecyclus van Windows 10 daarmee samenvallen met die van Office 365 ProPlus terwijl ook die van System Center Configuration Manager in de tweejaarlijkse cadans moet vallen. Elke featurerelease blijft 18 maanden ondersteund worden.

Met het releaseschema hoopt Microsoft duidelijkheid te verschaffen voor met name bedrijven, die zich daardoor beter kunnen voorbereiden en sneller kunnen overstappen. De meest recente update van Windows 10, de Creators Update, verscheen in april. De update van daarvoor, de Anniversary Update, kwam in augustus uit.

De feature-update die als eerste op de planning staat, en die onder de codenaam Redstone 3 bekend is, zal in september verschijnen. Die zal onder andere interfacewijzigingen onder de noemer Project Neon, x86-emulatie op ARM-systemen en Power Throttling bevatten. De update daarna komt dus in maart 2018 maar details daarover zijn nog onbekend.