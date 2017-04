Door Olaf van Miltenburg, donderdag 20 april 2017 18:09, 16 reacties • Feedback

Samsung presenteert een nieuwe open standaard voor hdr: HDR10+. Het gaat om een uitbreiding op de bestaande HDR10-standaard met dynamische in plaats van statische metadata. Amazon gaat de standaard gebruiken voor zijn streaming Video-dienst.

De gehele uhdtv-lijn van Samsung van dit jaar kan al overweg met HDR10+ en de uhd-modellen van vorig jaar krijgen in de tweede helft van 2017 ondersteuning via een firmware-update. Samsung meldt met meer partijen dan Amazon samen te werken voor HDR10+-content, maar namen noemt het bedrijf niet. Ook is niet duidelijk of andere fabrikanten achter de standaard staan.

Alle grote tv-fabrikanten ondersteunen de open HDR10-standaard en ook producten als de PS4, Xbox One en Chromecast kunnen met HDR10 overweg. Daarmee is de ondersteuning veel breder dan bij het concurrerende Dolby Vision. De nu door Samsung aangekondigde uitbreiding moet juist een van de nadelen van HDR10 tegenover Dolby Vision opheffen.

HDR10 ondersteunt namelijk alleen statische metadata en geen dynamische. Met statische metadata is tone mapping en zijn de gemiddelden en grenzen wat betreft helderheid voor een hele film vastgelegd, bijvoorbeeld van 0 tot 1000cd/m2. Bij films met veel felle beelden, kunnen scenes met weinig licht er daardoor donkerder uitzien dan de bedoeling van de regisseur was, omschrijft Samsung het. Bij dynamische metadata kunnen de gemiddelden en grenzen op basis van scene-bij-scene en zelfs frame-bij-frame bepaald worden waardoor de weergave getrouwer moet zijn.