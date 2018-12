ARM voegt zich bij hdr10+-alliantie van Samsung

De Britse processorontwerper ARM voegt zich bij Hdr10+ Technologies, een joint venture van Samsung, Panasonic en filmmaatschappij 20th Century Fox. De alliantie bestaat uit bedrijven die zich committeren om de hdr10+-standaard te ondersteunen.

Samsung meldt dat het Britse ARM inmiddels ook is toegetreden tot het 'hdr10+-netwerk'. Door de toetreding van ARM gaat deze hdr-standaard op het terrein van mobiele chips en apparaten waarschijnlijk breder ondersteund worden. Qualcomm ondersteunt hdr10+ ook al met de in december onthulde Snapdragon 855-soc.

De hdr10+-alliantie van Samsung, Panasonic en 20th Century Fox bestaat inmiddels uit 45 leden, die daarmee aangeven de hdr10+-standaard te zullen ondersteunen bij hun producten. Het Chinese elektronicabedrijf TCL en Hisense zijn inmiddels ook toegetreden, al lijkt dat voorlopig enkel nog van invloed te zijn op de Chinese markt. Samsung is van plan om in China onder meer voor deze partijen een hdr10+-testcentrum te bouwen. Dit soort centra staan al in Zuid-Korea, Japan en de VS.

Samsung is de drijvende kracht achter de hdr10+-standaard en probeert bedrijven sinds augustus 2017 mee te laten doen aan het programma door bijvoorbeeld geen royalty's te vragen voor het gebruik van hdr10+. Daarmee zet het bedrijf zich af tegen Dolby Labs, dat wel een vergoeding vraagt voor Dolby Vision. Naast Samsung, Panasonic en 20th Century Fox zijn bedrijven als Warner Bros en TP Vision ook deelnemers.

Hdr10+ is Samsungs tegenhanger van Dolby Vision. Beide hdr-standaarden zijn geavanceerder dan het wijdverspreide hdr10, in de zin dat ze geen statische, maar dynamische metadata ondersteunen. Dat betekent dat de helderheid en de tone mapping niet voor een hele film vaststaat. Filmmakers kunnen dit per scène of zelfs per frame instellen. Dolby Vision heeft op papier een 12-bits kleurenweergave en een maximale helderheid van 10.000 cd/m², al is de huidige Dolby Vision-implementatie 10-bits, net als bij hdr10+.