Samsung brengt in 2019 Remote Access uit voor smart-tv's

Samsung heeft Remote Access aangekondigd voor zijn smart-tv's. De functie geeft gebruikers via hun smart-tv toegang tot apparaten met Samsung-software, zoals pc's, laptops en smartphones. De feature komt in de loop van 2019 uit.

Samsung meldt dat Remote Access werkt via het ip-netwerk, een wifi-verbinding en webbrowsers. Hierdoor kunnen gebruikers tevens via hun smart-tv toegang krijgen tot de eigen cloudomgeving van Samsung. Om de feature te kunnen gebruiken voor de pc of de Samsung Cloud heeft de gebruiker een muis en toetsenbord nodig.

Remote Access maakt gebruik van VMware Horizon, een desktopvirtualisatieprogramma dat gemaakt is door VMware en Samsung. Hierdoor kan de gebruiker gemakkelijker via de tv in zijn desktop navigeren. De feature heeft integratie met Samsungs Knox-beveiligingssoftware, dat sinds 2015 in elke Samsung smart-tv zit.

Het is nog niet bekend wanneer Remote Access precies uitkomt. Daarnaast is het nog niet duidelijk of de feature dan ook beschikbaar is voor alle smart-tv's van de Samsung of dat het in fases wordt uitgebracht per serie.