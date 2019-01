'Fabrikanten willen ondersteuning van apps op smart-tv niet garanderen'

Consumenten moeten zich bij de aankoop van een smart-tv niet laten leiden door de aanwezigheid van bepaalde apps. Deze waarschuwing komt van de Consumentenbond. De belangenorganisatie stelde vast dat sommige apps na verloop van tijd niet meer werken of gewoon verdwijnen.

Het advies volgt na gesprekken van de Consumentenbond met Samsung en Philips, die in Nederland samen een groot deel van de tv-markt in handen hebben. Daaruit bleek dat beide fabrikanten de ondersteuning van de geïnstalleerde apps niet willen garanderen. Ook LG en Sony dragen volgens de Consumentenbond geen oplossingen voor het probleem aan. "We hebben er bij de fabrikanten herhaaldelijk op aangedrongen om actie te ondernemen, maar ze weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen”, aldus Bart Combée, directeur van de Consumentenbond.

De tv-fabrikanten laten in een reactie aan de bond weten dat zij zelf niet in de hand hebben hoe lang apps blijven werken. Jeroen Peeters van LG Benelux bevestigt dit aan Tweakers. "De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het onderhoud van applicaties van derden ligt bij de desbetreffende ontwikkelaars."

De bond opende vorig jaar maart een meldpunt waar consumenten klachten konden indienen over niet-werkende of ontbrekende smart-tv-apps. Daar reageerden toen ruim vijfhonderd mensen op. Vooral de app van de NPO leidde tot ongenoegen; 42 procent van de klagers gaf aan die toepassing te missen. YouTube is dan weer een app die volgens gebruikers vaak niet functioneert. Netflix blijkt volgens de Consumentenbond wel goed te werken.

Volgens woordvoerder Quint Dekker van Sony heeft de Consumentenbond er met het oog op de privacywetgeving voor gekozen om de circa 25 klachten over Sony niet met de fabrikant te delen. "We hebben vervolgens voorgesteld om via de Consumentenbond in contact te komen met deze mensen, maar die mogelijkheid werd ons niet geboden."

Dekker bevestigt dat de NPO-app, waarover de meeste klachten gaan, nog niet beschikbaar is voor het Android-platform. "De Sony Android-tv’s beschikken echter over ingebouwde Chromecastfunctionaliteit, zodat gebruikers de content van de NPO-app en andere toepassingen vanaf de smartphone naar hun televisie kunnen streamen." Ontbrekende apps kunnen vaak ook toegevoegd worden via een externe Google Chromecast of een Apple TV, al betekent dat wel een extra investering van minimaal enkele tientjes. Ook moderne spelconsoles, zoals de PlayStation 4 en Xbox One hebben tegenwoordig flink wat apps aan boord.