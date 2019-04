Google: reclame op thuisscherm Android TV is pilot bij alleen Sony-tv's

Google heeft wat uitleg gegeven over de advertenties die eind vorige week in de Android TV-interface verschenen. Het gaat om een pilot bij alleen bepaalde Sony-tv's. De reclame, die niet kan worden uitgezet, is bedoeld om gebruikers te helpen nieuwe content te ontdekken.

9to5Google nam contact op met Google om te vragen om opheldering, aangezien gebruikers op fora als Reddit niet blij waren met de toevoeging. De internetgigant vertelt dat hardwaremakers moesten aangeven dat ze wilden meedoen aan de pilot en dat niet eens iedere hardwarepartner dit aanbod op de mat kreeg. De verantwoordelijkheid voor de Sponsored-rij ligt dus bij Google en Sony.

Google vertelt verder dat het ontdekken van nieuwe content een pijnpunt is bij Android TV. Deze rij met gesponsorde inhoud moest daarbij helpen. De advertenties zijn dan ook alleen voor content die daadwerkelijk via het apparaat toegankelijk is, wellicht nadat een bepaald abonnement is afgesloten. Opvallend is wel dat deze advertenties, die volgens Google voor gebruiksgemak en niet voor inkomsten zijn bedoeld, niet kunnen worden uitgeschakeld.

Google wil graag dat gebruikers die de nieuwe gesponsorde rij op hun Sony te zien krijgen, feedback geven via het send feedback-stemcommando.