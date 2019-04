Iot-app Stringify om apparaten te verbinden stopt met dienstverlening

De Stringify-app stopt met werken en is niet meer te vinden in appwinkels. Het team achter de app gaat nu voor Comcast aan de slag met nieuwe connected-home experiences. Stringify houdt de app tot eind juni actief, daarna stopt die met werken.

Volgens het blogbericht van Stringify was het een strategische keuze om de app uit te schakelen. Dit omdat de focus van het team achter de app wordt verlegd naar het ontwikkelen van andere 'connected-home'-ervaringen voor Comcast, de eigenaar van Stringify.

Gebruikers hoeven vooralsnog niets te doen, schrijft het team. De dienst wordt actief gehouden en ondersteund tot eind juni. Dat suggereert dat de dienst in juli stopt met werken, maar daarover is het blogbericht niet duidelijk. Wel zeggen de ontwikkelaars dat alle gebruikersdata wordt gewist zodra Stringify de app deactiveert. De app is inmiddels niet meer beschikbaar in appwinkels. Stringify raadt gebruikers aan over te stappen naar andere apps, zoals Ifttt, Yonomi en webCoRE.

Het Amerikaanse telecombedrijf Comcast nam Stringify in september 2017 over. Comcast is ook eigenaar van beveiligingsdienst Xfinity Home en Xfinity xFi, een dashboard om wifinetwerken en domotica-apparaten te beheren. In april 2018 kreeg de Stringify-app een update om hem meer te laten lijken op de Xfinity-diensten. Ook maakte het team toen bekend te werken aan nieuwe automatiseringsfuncties voor Xfinity-klanten.

Met Stringify kunnen gebruikers apparaten aan elkaar koppelen en ze met commando's aansturen. Twee jaar geleden gebruikte Tweakers de Stringify-app met slimme speakers. Zo konden met het commando 'tv time' alle lampen worden gedimd of uitgeschakeld, en de televisie en versterker worden aangezet. Stringify heeft veel overeenkomsten met Iftt, maar met eerstgenoemde kunnen complexere commando's worden gemaakt.