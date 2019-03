TomTom komt met navigatiesystemen met ifttt-integratie

TomTom heeft een nieuwe serie navigatiesystemen onthuld met ifttt-integratie. Ook is de TomTom-software aangevuld de mogelijkheid om gereden routes op te slaan voor latere herhalingen. Het nieuwe model is wederom zowel in 5" als in 6" beschikbaar.

De nieuwe zogenaamde TomTom GO Premium kan dankzij ifttt bijvoorbeeld automatisch de garagedeur laten openen wanneer de gebruiker aan komt rijden, of de lichten uitschakelen wanneer de gebruiker vertrekt, schrijft TomTom. De functie 'gepersonaliseerde routes' lijkt ook nieuw: daarmee worden routes opgeslagen terwijl ze gereden worden en kunnen ze later aangepast, gedeeld en geüpload worden naar TomTom Road Trips. De twee nieuwe systemen hebben kaarten van wegen over heel de wereld.

Deze vernieuwingen zijn allemaal aan de softwarezijde. Dat, gecombineerd met het feit dat de TomTom GO Premium er aan de buitenzijde hetzelfde uitziet als de GO 5200 en 6200 en bijvoorbeeld dezelfde schermresolutie, accuduur en opslagruimte heeft als die bestaande tegenhangers, doet vermoeden dat het om dezelfde hardware gaat. Tweakers heeft contact opgenomen met TomTom om dit te bevestigen, maar op moment van publicatie was er nog geen reactie.

Bestaande functies zijn navigatie te voet met de smartphone voor de laatste etappe van een reis, compatibiliteit met Siri en Google Assistant, handsfree bellen, het voorlezen van binnenkomende berichten en live-verkeersinformatie. Verder zit er een simkaart ingebouwd voor de TomTom Services.

De TomTom GO Premium kost 329,95 euro en voor 379,95 euro gaat het scherm van 5" naar 6". Dat zijn dezelfde prijzen als voor de GO 5200 en 6200. Voor dat geld krijgen gebruikers verder ook minstens vier kaartenupdates per jaar en flitsermeldingen zolang het apparaat ondersteund wordt door TomTom.