TomTom gaat kaarten voor nieuw besturingssysteem van Huawei leveren

TomTom gaat samenwerken met Huawei om kaarten te leveren voor het nieuwe besturingssysteem van de smartphonemaker. Het Nederlandse bedrijf wordt de exclusieve leverancier van kaarten voor de fabrikant, al zijn details nog niet bekend.

TomTom bevestigt dat aan de Telegraaf. Eerder gingen er al geruchten dat de twee fabrikanten samenwerkten en een bepaalde deal hadden gesloten. Het bedrijf geeft geen verdere details aan de Telegraaf, zoals hoeveel geld er met de deal gemoeid is. Ook is niet duidelijk wat de samenwerking precies inhoudt. Waarschijnlijk gaat TomTom de kaarttechnologie bouwen voor Map Kit, Huaweis eigen kaartendienst waar het bedrijf al in augustus over vertelde dat het kwam. Tot nu toe is er nog weinig bekend over Map Kit, behalve dat het met Huawei Mobile Services wordt meegeleverd.

De kaarten komen waarschijnlijk op het nieuwe besturingssysteem van Huawei te staan. Het bedrijf toonde in augustus het zogeheten 'HarmonyOS', een opensource besturingssysteem dat in principe bedoeld is voor televisies en iot-apparaten. Hoewel Huawei voorlopig het liefst nog van Android gebruik wil maken kan het HarmonyOS mogelijk ook ombouwen zodat het voor telefoons geschikt is. Dat is nodig voor het geval het bedrijf straks geen gebruik meer kan maken van Google-diensten. Dat is vanwege het handelsverbod tussen de VS en China een realistisch scenario.