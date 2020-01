Bedrijven, overheden en gemeenten schakelen Citrix-systemen uit voorzorg uit

Verschillende Nederlandse bedrijven, overheden en instellingen hebben hun Citrix-omgevingen volledig uitgeschakeld vanwege de veiligheid. Het Nationaal Cyber Security Centrum waarschuwt na recente incidenten dat dat de beste oplossing is.

Onder andere de Tweede Kamer heeft alle systemen uit voorzorg afgesloten, net als verschillende Nederlandse gemeenten. Het gaat daarbij onder andere om Amsterdam, Rotterdam en Tilburg. Ook bij Schiphol zijn alle Citrix-systemen uitgezet. Het gaat specifiek om de Citrix Application Delivery Controller en de Citrix Gateway Server. Die worden gebruikt door organisaties om werken van een afstand mogelijk te maken. Medewerkers van de bedrijven en overheidsinstellingen kunnen voorlopig dan ook niet thuiswerken. De systemen zijn offline gehaald uit voorzorg. Eind vorig jaar werd bekend dat er een kwetsbaarheid in de systemen zitten waarmee een remote code execution mogelijk is. Eerder deze maand bleek dat er honderden kwetsbare servers in Nederland stonden. Er is nog geen patch beschikbaar voor dat lek. Naar verwachting komt die pas eind deze maand op z'n vroegst uit. Wel is er een mitigatie waardoor systeembeheerder het risico kunnen vermijden. Het Nederlands Nationaal Cyber Security Centrum waarschuwde eerder dat bedrijven die mitigatie moesten doorvoeren. Inmiddels raadt het NCSC aan de systemen helemaal uit te schakelen.

Eerder deze week maakten onder andere het Medisch Centrum Leeuwarden en de gemeente Zutphen bekend dat er hackpogingen waren gedaan op hun systemen. Het MCL maakte vandaag verder bekend dat er bij die hack geen patiëntgegevens zijn gestolen.