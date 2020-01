Nextcloud doopt dienst om tot Hub en introduceert samenwerken in documenten

Nextcloud heeft zijn dienst omgedoopt tot Nextcloud Hub. De nieuwe vorm voegt veel losse bestaande functies samen zodat het beter moet concurreren met online diensten als Office 365 en Google Drive. Nextcloud Hub krijgt onder andere een geïntegreerde tekstverwerker voor samenwerkingen.

Het bedrijf maakt de verandering bekend tijdens een presentatie. Inmiddels staan alle nieuwe functies ook op de website. De nieuwe Hub-tool lijkt ermee meer op bedrijven gericht dan vroeger. Het bedrijf wil dat alle features die aanvankelijk vooral beschikbaar waren als losse apps in Nextcloud allemaal in één overzicht te zien zijn en direct gebruikt kunnen worden. Het bedrijf heeft onder andere samengewerkt met OnlyOffice om gebruikers realtime te laten samenwerken in documenten. Daarin zit ondersteuning voor Microsoft Office-bestanden zonder dat daar een speciale container voor nodig is. Ook de traditionele bestandsopslag waar Nextcloud bekend werd wordt uitgebreid. Daar komen zogeheten 'Workspaces' bij, waarmee gebruikers verschillende projecten kunnen beheren via aantekeningen en to-do-lijsten.

Andere onderdelen van Nextcloud zoals de chatfunctie, en de e-mail- en agendafeature zijn nu allemaal verwerkt in de Hub. Bovendien hebben de apps enkele nieuwe features gekregen. Zo is de e-maildienst slimmer geworden en kan die bijvoorbeeld boekingsbevestigingen automatisch in de agenda zetten. Nextcloud heeft daarnaast een nieuwe fotogallerij toegevoegd waar gebruikers in één keer al hun afbeeldingen kunnen bekijken.