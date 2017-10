Crowdfunding 'opensourcesmartphone' Librem 5 eindigt met 2 miljoen dollar

De crowdfundingcampagne voor de Librem 5-smartphone eindigt met een bedrag van iets meer dan 2 miljoen dollar, omgerekend 1,7 miljoen euro. De opensourcesmartphone krijgt onder andere standaard een Nextcloud-app.

Het bedrijf achter de Librem 5-smartphone meldt het behalen van het bedrag van 2 miljoen dollar op de dag dat de campagne eindigt. Dat betekent dat de eerste stretch goal van 4 miljoen dollar bij lange na niet is gehaald. Het doel was om de voipmogelijkheden uit te breiden met bereikbaarheid via traditionele telefonie.

Purism meldt wel een samenwerkingsverband met Nextcloud aan te gaan om apps van dat bedrijf standaard tot onderdeel van het PureOS van de Librem 5 te maken. Vorige maand kondigde OwnCloud-fork Nextcloud aan end-to-endencryptie voor zijn opslagproducten te gaan bieden. De komst van Nextcloud naar de Librem 5 is onderdeel van een bredere samenwerking met Purism. In de toekomst krijgen ook de Librem 13- en 15-laptops standaard Nextcloud-software en de twee bedrijven overleggen of ze een Purism NAS met vrije software gaan uitbrengen.

Purism haalde twee weken geleden zijn crowdfundingdoel van 1,5 miljoen dollar om de Librem 5-smartphone te kunnen produceren. De smartphone moet zich onderscheiden met het gebruik van opensourcesoftware en zijn focus op privacy en beveiliging. Het toestel gaat standaard het op Linux gebaseerde PureOS met KDE Plasma Mobile draaien, dat onder andere de PureBrowser, met Tor, DuckDuckGo, EFF Privacy Badger en HTTPS: Everywhere geïntegreerd heeft. Begin 2019 moet de Librem 5 beschikbaar komen.