Chuwi presenteert 2-in-1 met 10,8"-scherm en Windows 10 of Ubuntu

De Chinese fabrikant Chuwi heeft de Surbook mini aangekondigd, een 2-in-1-laptop annex tablet met een 10,8"-scherm en een processor van Intels Apollo Lake-generatie. Het bedrijf gaat de convertible leveren met naar keuze Windows 10 of Ubuntu.

De resolutie van het ips-scherm van de Surbook mini is 1920x1280 pixels. De Apollo Lake-processor betreft de Celeron N3450, een quadcore-soc die zijn werk op 1,1GHz doet. Het apparaat heeft verder 4GB ram en een opslagcapaciteit van 64GB. Chuwi noemt daarnaast de aanwezigheid van twee usb 3.0-poorten, usb type-c en ondersteuning voor dualbandwifi-ac.

De behuizing is gemaakt van aluminium, met een uitklapbare standaard van aluminium. Het bedrijf laat aan Tweakers weten dat de adviesprijs op zo'n 269 dollar komt te liggen, omgerekend en met btw is dat 277 euro. Nog niet bekend is of voor die prijs ook het toetsenbord en een stylus meegeleverd worden.

De aankondiging volgt op die van de Surbook, waarvoor het bedrijf in de afgelopen zomer een miljoen dollar via IndieGoGo ophaalde. De Surbook is een 2-in-1 met een 12,3"-scherm en een resolutie van 2736x1824 pixels. De prijs van dit model komt op ongeveer vierhonderd euro.

Chuwi is een Chinees merk dat zich probeert te onderscheiden met tablets en laptops met relatieve hoge specificaties voor een naar verhouding lage prijs. Het bedrijf bracht onlangs ook een Air-versie uit van zijn LapBook-laptop. Deze heeft een gelamineerd 14,1"-scherm met een ful-lhd-resolutie, een Celeron N3450, 8GB ram en een toetsenbord met achtergrondverlichting. Ook dit product wordt door het bedrijf met Windows 10 of Ubuntu geleverd. Het is voor omgerekend vierhonderd tot vijfhonderd euro te vinden bij Chinese webshops.