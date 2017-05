Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 23 mei 2017 17:03, 24 reacties • Feedback

Huawei heeft de MateBook X geďntroduceerd. De 13"-laptop heeft schermranden van 4,4mm dik en mede hierdoor is de pc volgens de fabrikant kleiner dan een A4'tje. De Chinese fabrikant heeft daarnaast de MateBook E-2-in-1 en de MateBook E aangekondigd.

Waar de vorig jaar aangekondigde MateBook nog een 2-in-1-systeem was, is de MateBook X een traditionele laptop zonder touchscreen, met een behuizing van aluminium. Het 13"-scherm heeft een resolutie van 2160x1440 pixels en de beeldverhouding is dus 3:2. Dankzij de 4,4mm dikke schermranden, heeft het apparaat een scherm-naar-bodyratio van 88 procent. De afmetingen zijn 28,7x21cm met een dikte van 12,5mm.

Huawei levert modellen met de Core i5-7200U en de Core i7-76500U, maar aan de koeling komt geen ventilator te pas, alleen heatpipes. De opslagcapaciteit is 256 of 512GB en er is 4 of 8GB ram aanwezig. Er zijn twee usb-c-poorten en optioneel is er de MateDock 2, die het aantal poorten uitbreidt met hdmi, vga, usb-a en usb-c. De vingerafdruksensor is verwerkt in de powerknop en de MateBook X ondersteunt Dolby Atmos voor surround-audioweergave.

Huawei heeft ook de MateBook E aangekondigd. Deze 2-in-1 is een update van de oorspronkelijke MateBook, die Huawei nu met Core i5-Y- en m3-processors van de Kaby Lake-generatie levert. De standaard is 160 graden naar achteren te klappen, waar dit bij de eerste generatie in twee standen in te stellen was, met hoeken van 113 en 128 graden.

Met de MateBook D maakt Huawei zijn debuut op de markt voor mainstreamlaptops. Het gaat om 15,4"-laptops met een dikte van 16,9mm en een gewicht van 1,9 kilo. De schermrand van deze laptops is 6,2mm breed aan de zijkant. Ook deze laptops worden door de fabrikant geleverd met de Core i5-7200U en de Core i7-76500U, en met tot aan 8GB ddr4 en een 256GB-ssd, aangevuld met een 1TB-hdd. De gpu is de Nvidia 940MX. Alleen van de MateBook D heeft Huawei de prijzen bekendgemaakt.