Huawei betreedt zakelijke laptopmarkt met MateBook B200

Zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven heeft Huawei de MateBook B200 op zijn website gezet. Het gaat om een variant van de MateBook D, die Huawei in mei voor de mainstream-consumentenmarkt aankondigde. Het is de eerste zakelijke laptop van Huawei.

De MateBook B200 is een notebook met 15,6"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels en bezels van 6,2mm dik. De dikte van de laptop is 16,9mm en het gewicht bedraagt 1,9 kilogram. Huawei komt met varianten met tot aan 16GB ddr4 en 1TB hdd-opslag. Met deze eigenschappen is de laptop identiek aan de MateBook D, de mainstreamlaptop van het bedrijf voor consumenten.

Verschil is er bij de kleur; de B200 komt in het zwart beschikbaar. Daarnaast is het scherm mat in plaats van glanzend en levert Huawei meer configuraties. Naast versies met Core i5- en Core i7-processors komen er varianten met Core i3-chips.

Waarschijnlijk komt de MateBook B200 voorlopig niet naar de markt in de Benelux. De in mei aangekondigde laptops komen hier ook niet uit, liet het bedrijf destijds weten. De MateBook-2-in-1 is wel in de Benelux beschikbaar.