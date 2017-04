Door Julian Huijbregts, dinsdag 11 april 2017 17:26, 22 reacties • Feedback

Er zijn afbeeldingen online verschenen van een laptop, een tablet en een 2-in-1 in de Huawei MateBook-serie. De laptop krijgt vermoedelijk een 15"-scherm en de 2-in-1 lijkt over een 12,5"-scherm met een 3:2-verhouding te beschikken.

In de Geekbench-database verschenen de testresultaten van de 'Huawei H95-Pascal-W19', een 15"-laptop met een Intel Core i7-7200U-processor. Het model werd door techjournalist Roland Quandt opgemerkt en nadat hij daarover een tweet over plaatste, reageerde telecominsider Evan Blass met een tweet waarin hij foto's toont van drie nieuwe Huawei-producten.

De foto's van Blass tonen de MateBook E, X en D, waarbij X het laptopmodel met de codenaam Pascal is. Volgens Quandt, die zich baseert op tekeningen en afmetingen van telecominstantie fcc, is de MateBook D beter bekend onder de codenaam Watt en heeft deze een 12,5"-scherm met een 3:2-verhouding. De afbeelding lijkt aan te wijzen dat het gaat om een 2-in-1 waarvan het scherm is om te klappen, maar niet losgekoppeld kan worden.

De nieuwe MateBook E zou bekendstaan als Bell en typenummer BL-WX9 krijgen. Dit zou een opvolger zijn van de eerste Huawei MateBook, een Windows 10-tablet met optionele toetsenbordcover die in februari vorig jaar op telecombeurs MWC werd getoond. De oorspronkelijke versie had een 12"-scherm met een resolutie van 2160x1440 pixels en een Intel Core m-processor. Wanneer Huawei de nieuwe producten aankondigt is nog niet duidelijk.