Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 11 april 2017 16:51, 20 reacties • Feedback

CyberLink heeft PowerDVD 17 uitgebracht. Het is de eerste softwarematige mediaspeler die ondersteuning voor het afspelen van uhd-blu-ray-films heeft. De speler kan daarnaast de Oculus Rift en HTC Vive van 360gradenbeelden voorzien.

PowerDVD 17 maakt het mogelijk om in combinatie met een compatibele optische drive uhd-blu-ray-schijfjes af te spelen met Windows-pc's, om bijvoorbeeld met een uhd-monitor films op volle resolutie te bekijken. De software ondersteunt daarmee hdr10 en kan daarnaast overweg met TrueTheater HDR voor het emuleren van hdr-weergave van doorsnee beelden.

De enige blu-ray-spelers die ondersteuning bieden, lijken voorlopig de BDR-S11J-BK en de BDR-S11J-X van Pioneer, die nog niet buiten Japan gesignaleerd zijn. Verder zijn een uhd-monitor met ondersteuning voor hdmi 2.0a en hdcp 2.2 nodig. De software werkt alleen in combinatie met een Kaby Lake-systeem waarop een 64bit-versie van Windows 10 draait en er dient minimaal 6GB geheugen aanwezig te zijn.

Uit de aankondiging blijkt dat de Blu-ray Disc Association is begonnen met het certificeren van software voor het afspelen van uhd-blu-ray. Niet bekend is of er meer softwarematige spelers op komst zijn die overweg kunnen met de schijfjes. Tot nu toe waren liefhebbers van uhd-blu-ray aangewezen op de standalone spelers van bijvoorbeeld Sony of Panasonic.

CyberLink heeft zijn mediasuite verder voorzien van een interface met een virtuele omgeving van waaruit dragers van een Oculus Rift of HTC Vive 360gradenvideo- en foto's kunnen aanschouwen. De aanbieder biedt vier verschillende betaalde pakketten aan. Alleen de Ultra- en Live-pakketten kunnen uhd-blu-ray aan. De prijs van PowerDVD 17 Ultra ligt op 100 euro. Die van PowerDVD 17 Live bedraagt 45 euro voor een jaar of 15 euro voor drie maanden.