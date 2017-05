Door Olaf van Miltenburg, donderdag 4 mei 2017 15:06, 50 reacties • Feedback

Submitter: JackDashwood

De twee private torrenttrackers IPTorrents en UltraHDclub claimen beide exclusief de gekraakte uhd-blu-rayversie van De Smurfen 2 aan te bieden. Als de claims kloppen, zou de aacs 2.0­beveiliging gekraakt kunnen zijn.

Het gaat om een bestand van 53,30GB dat wordt aangeboden, zonder dat verder details gegeven worden of en zo ja hoe de aacs 2.0-encryptie gekraakt is. Een bron van Torrentfreak was aanvankelijk terughoudend vanwege onvolkomenheden in de media-info en de kleurweergave bij de screenshots. Na het uiteindelijke bestand binnengehaald te hebben en deze met de officiële uhd-schijf van De Smurfen 2 vergeleken te hebben, kwam hij tot de conclusie dat het werkelijk om de uhd-blu-ray gaat. Daarmee is echter nog niet bewezen dat aacs 2.0 ook daadwerkelijk is gekraakt.

Aacs 2.0 wordt door velen vooralsnog onkraakbaar geacht. Onderdeel van de beveiliging is de eis van hdcp 2.2-ondersteuning en de aanwezigheid van een internetverbinding bij de eerste keer afspelen van een uhd-blu-ray, als de sleutel voor decryptie niet op de schijf zelf staat.

Andere partijen achtten de beveiliging wel te kraken, zoals de Chinese ontwikkelaar achter kopieersoftware DVDFab. Die zal daar zelf overigens niet aan meewerken; het bedrijf gaf vorig jaar aan zich aan de voorschriften van de AACS-LA te houden. Slysoft, maker van AnyDVD, gooide daarvoor al de handdoek in de ring, maar een bedrijf met de naam Redfox nam het stokje over.

Uhd-blu-rayschijven kunnen 66 of 100GB data bevatten, op respectievelijk twee of drie lagen. De huidige blu-rayschijven voor films kunnen maximaal 50GB bevatten. Ultra-hd-blu-ray biedt ondersteuning voor framerates hoger dan 24fps, zoals 50 en 60fps. De doorvoersnelheid bij de 66GB-schijven is maximaal 108Mbit/s en bij de 100GB-discs is dit 128Mbit/s. Verder ondersteunt het formaat weergave op basis van Rec. 2020.