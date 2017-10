Bedrijf claimt kopieerbeveiliging uhd-blu-ray te kunnen verwijderen

Het Russische bedrijf Arusoft claimt met zijn software DeUHD de aacs 2.0-beveiliging van uh-blu-ray te kunnen verwijderen. De software ondersteunt voorlopig een beperkt aantal uhd-blu-ray-drives en films in het formaat.

DeUHD doet zijn werk op de achtergrond en zou na het verwijderen van aacs 2.0 automatisch uh-blu-rayfilms kunnen rippen bij gebruik van een compatibele optische drive. De software schrijft het bestand als iso, of plaatst de bestanden in een folder, waarna videospelers als VLC of KMPlayer de video's af kunnen spelen. Dat schrijft Myce, dat ingelicht is door de ontwikkelaars van het programma.

Op de website staat een lijst van optische drives waar DeUHD mee werkt en de dertig uhd-blu-ray-films waarvan het programma de beveiliging kan kraken. De ontwikkelaars streven ernaar beide lijsten uit te breiden. De decryptie van een uhd-blu-ray-schijf zou zo'n vier tot zes uur in beslag nemen.

Arusoft heeft een trial voor DeUHD uitgebracht waarmee een enkele schijf te ontsleutelen is en acht tot tien minuten aan materiaal weg te schrijven is. De volledige versie kost 199 euro. De software is voor zover bekend nog niet aan een test onderworpen en ook is deze nog niet doorgelicht op malware, zodat voorzichtigheid geboden is bij het uitproberen. Een bron van Torrentfreak kreeg drie films die wel op de lijst staan in ieder geval niet gekraakt met de software.

Aacs staat bekend als zeer moeilijk te kraken. Begin dit jaar verscheen een bestand van De Smurfen 2 online waarvan geclaimd werd dat deze een rip van de uh-blu-ray-versie was. Sindsdien zijn meer geclaimde uhd-blu-ray-rips online verschenen.