Nintendo Creators Program staat livestreams van games niet meer toe

Nintendo staat het livestreamen van games door deelnemers aan zijn Nintendo Creators Program op YouTube niet langer toe. Het bedrijf heeft gebruikers laten weten dat ze met hun geregistreerde account geen beelden via YouTube Live mogen uitzenden.

Livestreams op YouTube vallen buiten de scoop van het Nintendo Creators Program, staat bij de spelregels van het programma. Afgelopen weekend bracht Nintendo gebruikers op de hoogte van de wijziging. Het Nintendo Creators Program startte in 2015, om makers van video's waarin games van het Japanse bedrijf figureren, de mogelijkheid te geven een deel van de advertentieinkomsten te verkrijgen.

Voor die tijd gingen alle advertentieinkomsten naar Nintendo, maar door losse video's te registeren konden deelnemers 60 procent van de reclameomzet krijgen en geregistreerde kanalen kwamen in aanmerking voor 70 procent. Nu livestreams geen onderdeel meer zijn van het programma, kunnen YouTube-gebruikers volgens het Japanse bedrijf via een ander kanaal uitzenden dat niet geregistreerd is, of hun kanaal loskoppelen van het Creators Program en voortaan video's los registreren voor het programma.

Niet duidelijk is waarom Nintendo de wijzigingen heeft aangebracht aan zijn affiliate program.