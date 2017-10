TSMC gaat fabriek voor 3nm-chips bouwen

TSMC gaat een fabriek bouwen waar het 3nm-chips kan produceren. De productiefaciliteit komt in het Tainan Science Park te staan, waar TSMC al meerdere fab's voor de chipproductie heeft. Wanneer de fabriek gereed moet zijn, is niet bekend.

TSMC meldt het doorgaan van de plannen voor de 3nm-fab in een korte mededeling zonder details te geven. Het bedrijf noemde een jaar geleden 2022 als jaar waarin de bouw voor een nieuwe fabriek voor 5nm- en 3nm-chips van start moest gaan, maar niet bekend is of TSMC die planning nog steeds aanhoudt.

TSMC is in een race verwikkeld met Samsung, Intel en Global Foundries om zo snel mogelijk over te blijven stappen op kleinere nodes voor de chipproductie. TSMC wil volgend jaar chips op 7nm produceren, gevolgd door een 5nm-productie in 2019. Om chips op die schaal te kunnen produceren zetten ze euv-machines van ASML in, in ieder geval voor bepaalde lagen van de chipproductie.

Tegenover Digitimes laat de woordvoerder van ASML China weten dat in 2019 ook de eerste Chinese chipfabrikant euv-machines gaat installeren. ASML heeft inmiddels veertig Chinese klanten. Het bedrijf zette in 2016 600 miljoen euro om in het land en verwacht verdere groei naarmate de Chinese chipmarkt in omvang toeneemt.