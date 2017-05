Door Julian Huijbregts, donderdag 4 mei 2017 14:44, 25 reacties • Feedback

Dovetail Games maakt bekend dat Flight Sim World in de komende weken beschikbaar komt op Steam Early Access. De studio nam in 2014 de licentie op Flight Simulator van Microsoft over. Wat de game gaat kosten en wanneer de definitieve versie verschijnt, is nog niet bekend.

Ontwikkelaar Dovetail wil door het spel via Steam Early Access uit te brengen feedback verzamelen. Wat de vroegtijdige versie precies zal bevatten, is nog onduidelijk. Spelers krijgen in ieder geval de beschikking over verschillende vliegtuigen met propellers. De studio heeft licenties om bestaande vliegtuigen in het spel te simuleren. Vliegen kan in Free Flight-modus, maar er zijn ook vlieglessen en missies. Ook komt er een multiplayermodus, al verkeert die nog in een alfastadium.

In een aankondiging zegt Dovetail dat Flight Sim World binnen enkele weken op Steam Early Access beschikbaar is. Een precieze datum of prijs noemt de studio niet. Ook is er geen planning bekendgemaakt over hoe lang de game in de vroegtijdige fase zal verkeren.

De nieuwe game draait op DirectX 11 en is een 64bit-applicatie. Voorgaande Flight Simulator-games gebruikten DX9 en waren 32bit. Ook zegt de ontwikkelaar een 'betere balans' tussen het gebruik van cpu- en gpu-rekenkracht toe te passen. Flight Sim World moet volgens de makers een 'platform' worden dat vijf of tien jaar mee kan gaan, waar steeds nieuwe inhoud aan toegevoegd zal worden.

Dovetail Games is met name bekend van zijn Train Simulator-serie. De studio kocht in 2014 de licentie op Microsoft Flight Simulator. In datzelfde jaar bracht het Flight Simulator X uit op Steam, gebaseerd op de gelijknamige Microsoft-game uit 2006.