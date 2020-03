Microsoft Flight Simulator gaat live-verkeersdata van vliegtuigen gebruiken

Microsoft heeft details vrijgegeven over hoe de multiplayermodus werkt in de nieuwe Flight Simulator-game die later dit jaar uit moet komen. Spelers kunnen met elkaar vliegen in dezelfde wereld, of tegen andere vliegtuigen waarvan real-time-data wordt gebruikt van echte vluchten.

Spelers kunnen in de game straks samen met andere spelers vliegen in één open wereld, leggen de makers uit in een video. In de Live Player-modus moeten spelers dan volgens de regels vliegen op een zo accuraat mogelijke manier. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het echte weer op dat moment, dus als het in de echte wereld regent op een locatie waar de speler wil vliegen dan moet die daar ook daadwerkelijk door de regen vliegen. Er is ook een instelling waarbij spelers zelf kunnen bepalen in welk weer of op welk moment van de dag zij kunnen vliegen. Die modus is volgens Microsoft meer bedoeld voor spelers die minder regels willen tijdens het vliegen. Spelers kunnen ook Groups maken en daar vrienden voor uitnodigen. Ze kunnen in zo'n Group hun eigen weer- en wereldinstellingen kiezen. Binnen een Group kunnen spelers alleen elkaar zien.

In de game wordt gebruik gemaakt van real-time-data uit de echte wereld van waar vliegtuigen zich bevinden. Als een medespeler offline gaat blijft een vliegtuig vliegen met behulp van kunstmatige intelligentie. Ook vult ai de lucht automatisch in met vliegtuigen als een speler geen internetverbinding heeft. Flight Simulator draait volledig op Microsofts eigen Azure-platform. Het spel verbindt spelers automatisch met de dichtstbijzijnde server, maar spelers kunnen ook een specifieke server kunnen kiezen. Om congestie in de servers te voorkomen toont het spel de data van echte vliegtuigen alleen binnen 200 kilometer rondom de speler, en maximaal 50 spelers.